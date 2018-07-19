Роскачество разработало рекомендации по выбору формы для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество в преддверии нового учебного года составило список рекомендаций по выбору формы для школьников. Специалисты отметили, что ориентироваться необходимо сразу на несколько параметров.

Эксперты утверждают, что для климата средней полосы России оптимально подойдет одежда, в состав которой входит 70 процентов натуральных и 30 процентов синтетических материалов. Отмечается, что наличие синтетики не делает ткань хуже, а даже наоборот, в определенном количестве улучшает ее свойства, так как одежда становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит.

При этом специалисты подчеркивают, что не стоит путать синтетические волокна (полиэстр, эластан и акрил) с искусственными (вискоза).

При выборе брюк родителям стоит обратить внимание и на состав ткани подкладки. Лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон. Важно также, чтобы по краю штанин внизу была сделана тесьма, тогда вероятность того, что брюки затрутся и примут неряшливый вид будет минимальна.

Те, кто ищет брюки с нестандартным размером талии, могут обратить внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний, заканчивая формой пуговиц. Важно, чтобы фурнитура не была травмоопасной.

Также на сайте Роскачества сообщается, что ведомство совместно с Минпромторгом России проведет исследование качества одежды для школьников. Эксперты анонимно закупят школьную форму в 27 регионах России и исследуют ее в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам.

Отмечается, что результаты исследования родители смогут использовать в качестве своеобразного "потребительского навигатора", который поможет выбрать лучшую форму для школьников. В то же время производители увидят, на какие параметры необходимо ориентироваться при заказе комплектующих и тканей для пошива школьной формы.