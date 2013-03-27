Дорожные и коммунальные службы готовятся к параду на Красной площади

Дорожные и коммунальные службы Центрального административного округа готовятся к параду Победы на Красной площади.

В настоящее время проводится комплексное обследование трассы по маршруту прохождения колонны. Также подготовлена технологическая схема уборки территории и определено необходимое количество коммунальной техники – поливомоечных и пылесосных машин.

А в дни проведения тренировок и военного парада будут организованы бригады по восстановлению дорожного покрытия на случай его разрушения.

"Наша задача тактическая – привести маршрут, по которому пойдет военная техника, в идеальное состояние и навести порядок на территории после торжественных мероприятий", – передает пресс-служба префектуры ЦАО слова префекта округа Виктора Фуера.

Кроме того, будет обеспечен контроль по исключению возможности реализации алкогольной продукции в стеклянной таре в магазинах, расположенных по маршруту прохождения военной техники. Это будет сделано не менее чем за два часа до начала тренировок и проведения военного парада.

Также планируется подготовить салютные точки к проведению праздничного артиллерийского салюта и фейерверка.