Опасная лестница у подъезда дома в ЦАО

Фото: Читатель M24.ru

Жительница Центрального административного округа Ирина сообщает об опасной лестнице у подъезда жилого дома.

Лестница, о которой идет идет речь, расположена перед подъездом №2, по адресу Угловой переулок дом №6. По словам жителей, проход по лестнице опасен для жизни, особенно для детей и пенсионеров.

