В текущем году в программу благоустройства включено 3520 московских дворов

Больше 3,5 тысяч московских дворов благоустроят по итогам 2017 года. Такие же объемы планируются на следующие годы. Мэр Сергей Собянин осмотрел один из обновленных дворов в Хамовниках. И попросил жителей активнее сообщать местным депутатам свои пожелания по поводу того, как улучшать жизнь в районах.



Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Сегодня каждый район имеет целевые средства на благоустройство, которые находятся под контролем местных депутатов. Поэтому я еще раз обращаюсь к москвичам с просьбой проявлять инициативу – направлять своим депутатам предложения по благоустройству дворов, парков, местных проездов, чтобы они с каждым годом становились более уютными и комфортными", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что "в планах на 2017 год – более 3 тысяч дворов, на будущие годы планируются примерно такие же объемы".

В программу благоустройства 2017 года включено 3.520 московских дворов, из которых в 1.869 дворах проводится комплексное благоустройство, а в 1.651 дворе выполняются отдельные работы.

24 125 дворов за четыре года

Единый стандарт благоустройства городских площадок появился еще в 2011 году. И уже к 2014 году все 24.125 московских дворов соответствовали ему. Среди прочего, стандарт включает разделение зон для пешеходов и автомобилей, озеленение, установку спортивных тренажеров, детских площадок и лавочек. По желанию жителей ставятся и шлагбаумы.

С 2011 года по 2016-й в московских дворах капитально отремонтировали или создали заново 22.288 площадок. Установили более 3,5 тысяч уличных тренажеров. В среднем ремонт каждого московского двора проводится раз в семь лет.

Собачьи площадки и сушка белья

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сбор пожеланий по благоустройству на уровне управ и районных депутатов позволяет делать такие площадки, которые нужны самим жителям. А нужны им, как оказалось, не только парковки и газоны, но и площадки для выгула собак и места для сушки белья.

Так, в 3 тысячах 520 дворах, вошедших в программу благоустройства на 2017 год, появились 16 хозяйственных площадок для сушки белья, 468 спортивных комплексов и 403 площадки для выгула собак. Одну из них заново оборудовали в районе Хамовники, где побывал мэр.