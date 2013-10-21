Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 15:54

В столице пройдет серия лекций и мастер-классов "Стартап академия"

1 ноября в столичном коворкинг-центре стартуют серии лекций и мастер-классов для молодых предпринимателей "Стартап академия". Уникальная программа, состоящая более чем из 30 мероприятий, позволит слушателям получить знания, без которых невозможно основать и развивать собственный бизнес.

Успешные российские предприниматели и эксперты в области бизнеса ответят на вопросы: как избежать ошибок на начальных этапах построения бизнеса; какие инструменты использовать, чтобы развивать и продвигать свое дело; на что стоит обратить внимание с юридической точки зрения; как не потерять мотивацию самому и мотивировать команду и многие другие.

Также в осенней программе "Стартап академии" гостей ждет еще больше питч-сессий, где можно будет представить и обсудить свой проект с экспертами венчурных фондов и опытными "бизнес-критиками".

Самых активных слушателей ждут специальные призы.

Начало - в 12.00, стоимость билетов - от 1000 рублей.

