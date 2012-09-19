Господдержка московских фермеров в 2013 году увеличится на 20%

Объем поддержки сельхозтоваропроизводителей Московской области увеличится впервые за последние пять лет. Планируется, что в 2013 году увеличение составит 20,4%.

Общий объем государственной поддержки аграрного сектора региона в 2013 году превысит 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области.

По информации областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, одним из основных направлений станет поддержка производителей молока. Размер субсидий на 1 килограмм реализованного молока будет увеличен в среднем до 2,5 рублей.

Планируется также предоставление грантов на создание и развитие крестьянских и фермерских хозяйств, на развитие семейных животноводческих ферм, а также выделение единовременной помощи на бытовое обустройство для начинающих фермеров.

Кроме того, предполагается возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования по договорам финансовой аренды, предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Более 100 миллионов рублей в следующем году будут направлены на строительство 11,8 тысяч квадратных метров жилья для жителей сельской местности, в том числе для молодых семей и специалистов – 7,8 тысяч квадратных метров.