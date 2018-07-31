Пентагон потратит $900 млн на развитие искусственного интеллекта

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Миниобороны США может выделить 885 миллионов долларов на разработку искусственного интеллекта. Условия пятилетнего контракта в настоящее время согласовываются, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Джоша Салливана, вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton, являющейся подрядчиком Пентагона, новые технологии помогут США более успешно конкурировать с Россией и Китаем.

На искусственный интеллект планируется переложить рутинные и трудоемкие задачи, которые сейчас выполняют военнослужащие США.

К примеру, сейчас сотни военных отсматривают видео с камер наблюдения, установленных на беспилотных летательных аппаратах и другой боевой технике.

По словам Салливана, наработки позволяют одновременно анализировать до 15 потоков видео, опознавая потенциального противника или цель, представляющую угрозу.

Ранее Дональд Трамп поручил министерству обороны США немедленно начать формирование военно-космических сил (ВКС). По словам президента, Соединенные Штаты намерены стать лидерами в космосе и не собираются в этом вопросе быть позади России и Китая.