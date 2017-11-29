В столице наградили победителей московского этапа фестиваля "Созвездие мужества"

29 ноября, 16:21
Фото: отдел фото-видео документирования ГКУ "ПСЦ"/Игорь Герасева, Юрий Ломоносов
В столице наградили победителей московского этапа девятого всероссийского фестиваля "Созвездие мужества-2017".
Основная идея конкурса − выявление и награждение лучших сотрудников и подразделений МЧС России, представителей других федеральных органов исполнительной власти, СМИ, а также граждан, оказавших помощь пострадавшим и проявивших активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В номинации "Лучший пожарный Москвы" от департамента ГОЧСиПБ был назван пожарный 3-го класса пожарно-спасательного отряда № 211 "Пожарно-спасательный центр" (ПСЦ) города Москвы Александр Абакумов. За время службы Александр многократно участвовал в ликвидации пожаров и ЧС в Москве. За успехи в труде награжден нагрудными знаками МЧС России "Отличный пожарный" и "Лучший работник пожарной охраны".
"Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться изолирующим противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести, но самое трудное – каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти другую", – говорит Александр.
В номинации фестиваля "Лучший спасатель" победителем 2017 года стал Александр Другов, спасатель первого класса аварийно-спасательного отряда №8 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" города Москвы департамента ГОЧСиПБ.
Лучшим пожарно-спасательный отрядом был назван пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева ГКУ "Пожарно-спасательный центр" (ПСЦ) города Москвы.
В номинации "Лучшее аварийно-спасательное формирование" был назван аварийно-спасательный отряд №2 "Пожарно-спасательный центр" города Москвы.
Лучшим старшим дежурной смены был назван пожарный 3-го класса пожарно-спасательного отряда № 212 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" города Москвы Сергей Силов.
В номинации "Лучшая поисково-спасательная станция" названа станция "Карамышево" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
В номинации "Лучший водолаз" назван водолаз 6-го разряда поисково-спасательного отряда ГКУ "МГПСС" департамента ГОЧСиПБ Виктор Морев.
Лучшим летчиком-спасателем назван Сергей Козуля, командир воздушного судна 2-го авиационного звена 1-1 авиационной эскадрильи ГКУ "Московский авиационный центр" департамента ГОЧСиПБ.
"Лучший психолог" регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" от Департамента ГОЧСиПБ была названа Лариса Кочнова, психолог отдела психологического обеспечения ГКУ "ПСЦ".
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