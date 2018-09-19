Россия впервые перебросила в Киргизию ракетные комплексы "Искандер-М"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские военные впервые перебросили с Урала в Киргизию ракетные комплексы "Искандер-М", чтобы принять участие в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018", передает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ РФ.

Во время учений военнослужащие выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне "Эдельвейс".

Ракетный комплекс предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. "Искандер-М" способен поразить ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, авиацию на аэродромах на дальностях до 500 километров.

Как сообщалось ранее, министерство обороны России опубликовало видео испытаний ракетного комплекса "Искандер" в рамках учений Восточного военного округа. На кадрах записи видно, как "Искандер" занимает ударную позицию, а затем, переведя баллистическую ракету в вертикальное положение, производит запуск.