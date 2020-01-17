Эксперт рассказал, как избежать мошенничества через банкоматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 сообщение Роскачества о новых способах мошенничества с банкоматами. Он напомнил, что аккуратность и внимательность являются главными способами защиты от злоумышленников.

"Карточка – тот же кошелек с деньгами, нужно постоянно соблюдать меры предосторожности. Вы подходите к банкомату, набираете ПИН-код – прикрывайте рукой клавиатуру. Когда стоите в очереди, не крутите в руках карту. Злоумышленники, которые якобы делают селфи, на самом деле сфотографируют карточку и все данные снимут", – предупредил специалист.

Эксперт посоветовал не проводить операции через уличные банкоматы, поскольку мошенники могут установить специальную накладку для считывания данных на клавиатуру.

"После такой операции практически гарантированно останетесь без денег. Эту накладку второпях можно не заметить: она выглядит как обычная клавиатура, а ведет себя не совсем так. Если пристально вглядеться, можно увидеть, что накладка неплотно прикреплена, шатается", – объяснил Власов.

Он добавил, что незавершенные операции в банкоматах до сих пор остаются самым популярным видом мошенничества. "По невнимательности вы вставляете карту и начинаете пользование банкоматом. И незавершенной операцией оказывается снятие наличных. Конечно же, деньги списываются с вашей карты", – подчеркнул специалист.

Перед любой операцией следует убедиться в том, что на экране видна стартовая страница. В противном случае лучше выбрать другой банкомат или нажать на кнопку "завершение операции", заключил эксперт.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Среди опасностей, с которыми могут столкнуться пользователи банкоматов, оказались считывающие данные накладки, запоминающие ПИН-коды накладные клавиатуры, а также скрытые камеры.

