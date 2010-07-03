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Москва 24

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Безопасность

10:28

Криминалисты СК рассказали об умении вычислять преступников в масках

безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Криминалисты Следственного комитета России умеют опознавать преступников, скрывающих свои лица под маской, на видео. Об этом говорится в программе "Чудеса криминалистики" на официальном канале ведомства в YouTube.

"Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое – все это под силу криминалистам Следственного комитета", – отмечают сотрудники СК.

Ни одному преступнику не удастся полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия, уверены следователи. Эксперты могут с точностью до сантиметра определить параметры преступника: его рост, телосложение и даже цвет одежды.

"Техническая оснащенность в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов Криминалистического центра СК России позволяют нашей криминалистической службе зафиксировать даже те следы преступления, что не осязаемы и не видны человеческому взору", – заключают в программе.

Ранее Следственный комитет назвал регионы, где чаще всего пропадают дети – это Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области.

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