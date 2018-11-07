В РПЦ призвали усилить охрану храмов после нового случая поджога

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Сергей Головков) призвал усилить контроль за безопасностью храмов. С таким заявлением он выступил после инцидента с поджогом храма в Южном Тушине, сообщает Агентство "Москва".

По словам митрополита, настоятелям и прихожанам следует усилить охрану своих приходов, установить камеры видеонаблюдения, где их еще нет. Также он призвал неравнодушных людей оказать посильную помощь пострадавшим приходам.

Митрополит напомнил, что это уже второй случай поджога храма за последнее время. Ранее в ночь с 12 на 13 октября на улице Камова неизвестный поджег другой деревянный храм иконы Божией Матери Умягчение злых сердец и здание воскресной школы.

Он также отметил, что некоторое время назад "отдельные лица пытались создать протестное движение против программы строительства православных храмов в Москве", – добавив, что большинство людей поддерживают эту программу.

"Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые, видя свое поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!" – заявил священнослужитель.

По словам митрополита, в истории XX века известно немало случаев, когда люди, разрушавшие храмы, умирали в страшных мучениях, а их род прекращался.

6 ноября неизвестный поджег деревянный храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Пожар потушили за полчаса, однако зданию был нанесен серьезный ущерб, и теперь оно не подлежит восстановлению.

Деревянное здание было временным. Рядом уже почти достроен большой каменный храмовый комплекс, в котором остается завершить внутренние работы.

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