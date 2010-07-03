В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень

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Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая и в одной марке листового чая, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Также в одной из марок пакетированного чая доля плесени в три раза превысила законодательно установленную норму, в другой – в четыре раза.

Исследователи отмечают, что оба нарушения вреда за собой не несут. Что касается кишечной палочки, то она уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой (свыше 60 °С). Вред она может нанести, если человек берет щепоть чая из пачки не ложкой, а пальцами, а затем, не помыв рук, трогает другие продукты. Теоретически кишечная палочка может вызвать расстройство желудка.

Что же на счет обнаруженного содержания плесени, оно не соответствует российским нормативам, но укладывается в рамки европейских. Эксперты советуют при заваривании листового чая сначала ополоснуть его горячей водой, чтобы смыть слишком мелкую фракцию и убить микрофлору, которая может содержаться на листе.

Как отмечают специалисты, на оба вида нарушений могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки.

Серьезных же нарушений эксперты ни в одной из проверенных марок чая не нашли: ни подделок, ни посторонних примесей, в том числе красителей. Не выявили специалисты и превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. В чае не нашли красители, ароматизаторы, песок и примеси сорной травы. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует нормам ГОСТ.

Проверив чай на содержание 148 наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях, эксперты выявили их следы в 40 из 48 исследованных образцов. Но их настолько мало, что вреда они никакого нанести не могут.

Специалисты подчеркнули, что факт того, что чай в пакетиках быстрее темнеет, не говорит о наличии в нем красителей. Дело в том, что в чайных пакетиках чая присутствует мелкая фракция, а кипяток быстро темнеет, когда в него опускаешь пакет с чаем, потому что мелкая фракция обеспечивает очень высокую экстраактивность. Если помолоть крупнолистовой чай, он тоже будет завариваться гораздо быстрее.

Что касается масляной пленки, которая появляется через некоторое время после заваривания чая, то бояться ее не стоит. Она о качестве чая не говорит, а является лишь результатом использования воды с повышенной карбонатной жесткостью: пленка образуется в процессе химической реакции такой воды с эфирными маслами.

Несмотря на то, что чай в пакетиках прошел проверку качества, листовой все же оказался лучше. Эксперты Роскачества сравнили между собой качество двух типов чая одних и тех же брендов. В 10 случаях из 13 листовой чай оказался лучше – он показал меньшее количество следов пестицидов, отсутствие бактерий группы кишечной палочки и плесени.