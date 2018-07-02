Глава МЧС потребовал обеспечить безопасность отдыха детей в регионах

2 июля, 18:11
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Глава МЧС Евгений Зиничев потребовал от руководителей региональных и муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обеспечить безопасность летнего отдыха детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Совещание по этому вопросу прошло в 2 июля. Министр напомнил, что на специалистах региональных структур лежит ответственность по защите жизни и здоровья граждан. Особое внимание он велел обратить на мероприятия вблизи водоемов.
"У нас с вами общая ответственность, поэтому необходим постоянный информационный обмен для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, как на воде, так и на других туристических направлениях", – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Спасатели обеспечивают безопасность на 445 туристических маршрутах на водных объектах. Их суммарная протяженность составляет более 23 тысяч километров. Группы сопровождают около тысячи сотрудников МЧС и государственных инспекторов по маломерным судам.
В ведомстве добавили, что больше всего инцидентов, включая происшествия с летальным исходом, происходит в незарегистрированных зонах отдыха при несоблюдении правил безопасности во время рыбалки либо водного турпохода. Важную роль играет и то, что некоторые граждане игнорируют неблагоприятные метеоусловия.
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