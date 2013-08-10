Две россиянки вышли в полуфинал чемпионата мира в беге на 400 метров

Россиянки Антонина Кривошапка и Ксения Рыжова вышли в полуфинал бега на 400 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Обе девушки победили в предварительных забегах.

Первое время показала британка Кристин Оуругу - 50,20 секунды. Рыжова и Кривошапка пробежали дистанцию с результатами 50,69 секунды и 51,27 секунды соответственно.

Тем не менее, отставание от лучшего времени не помешало нашим девушкам квалифицироваться.

Кривошапка и Рыжова являются обладателями второго и третьего результатов сезона и одними из главных фаворитов в этом виде программы.

Полуфиналы в беге на 400 метров состоятся 11 августа в 20.05.