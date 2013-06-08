В автомобиле в ЦАО сотрудники ОМОН обнаружили пистолет ТТ

В ходе рейда по розыску угнанных машин 8 июня на передвижном посту ДПС на улице Марксистская, дом 2 правоохранители обнаружили пистолет ТТ в автомобиле LADA PRIORA. В настоящий момент устанавливается, проходило ли это оружие по какому-либо уголовному делу.

"В результате осмотра машины сотрудниками ОМОН был обнаружен пистолет ТТ – любимая марка киллеров. На место прибыла оперативно-следственная группа. Водитель машины задержан до выяснения обстоятельств", - сообщил корреспонденту М24.ru источник в правоохранительных органах.

Если в ходе экспертизы будет установлено, что из изъятого оружия стреляли, в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело.

Добавим, что рейды по розыску угнанных машин в столице проводятся в связи с участившимися случаями угона автотранспорта.

Екатерина Карачева