Российские вузы могут покупать иномарки de Luxe

01 сентября 2012, 15:50
Российские вузы могут покупать дорогие автомобили, когда у них решены все проблемы с инфраструктурой и обеспечены современные условия для обучения, считает министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Появившиеся на этой неделе сообщения о размещении заявок вузов на закупки дорогих иномарок вызвали общественный резонанс. В частности, такую заявку на сайте госзакупок разместил Дальневосточный федеральный университет, который планирует купить две "Тойоты" общей стоимостью около 5 миллионов рублей.
"Если все проблемы вуза решены, то можно подумать и о покупке автомобилей, но я думаю, что приоритеты должны быть все-таки расставлены по-другому: нужно решать задачи инфраструктуры, проведения ремонтов, создания условий для обучения и занятий наукой. Это должны быть первоочередные задачи каждого вуза", - приводит слова главы Минобрнауки РИА Новости.
При этом Дмитрий Ливанов отметил, что содержание заявок на закупки - дело самого вуза, но они должны соответствовать принципам разумности, практичности и рационального использования бюджетных средств.
Напомним, проблему покупки вузами дорогих иномарок поднял Российский студенческий союз.. На его сайте был опубликован ряд тендерных заказов на покупку автомобилей Luxe класса высшими учебными заведениями. В числе вузов были названы Дальневосточный федеральный университет, ВГИК, а также Чеченский госуниверситет.
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