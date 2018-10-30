В ГД внесли законопроект об усилении ответственности за оставление места ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, усиливающего ответственность водителей, покинувших место ДТП. Документ опубликован на сайте правительства.

В нем предлагается установить повышенную уголовную ответственность для лица, который стал виновником аварии с тяжкими последствиями и скрылся с места ДТП.

По действующему законодательству, для водителя, ставшего виновником ДТП и покинувшего место аварии, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Новые поправки позволят устранить пробел в законодательстве, при котором водителю, устроившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения, было выгоднее скрыться с места аварии, чтобы получить менее строгое наказание.

Поправки внесут в часть 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием").