Вместе дешевле. Эксперты – о госрегулировании карпулинга

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Департамент транспорта Москвы разработал законопроект о государственном регулировании карпулинга (совместного использования автомобиля с разделением расходов), пишет "Коммерсантъ". За прием наличных от пассажиров водителям будет грозить штраф в размере 5 тысяч руб. При этом агрегаторы поездок (BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс.Попутка") за различные нарушения могут быть не только оштрафованы, но и заблокированы.

Эксперты в беседе с порталом Москва 24 высказали свое мнение относительно необходимого законодательного закрепления понятия карпулинга.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников отметил, что на данный момент на федеральном уровне не существует определения, что такое карпулинг.

"На одном из последних заседаний Координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Министерстве транспорта РФ поднимался этот вопрос. По протокольному поручению этого координационного совета было принято решение создать рабочую группу для изучения этого вопроса и подготовки предложений", – рассказал Свешников, который тоже включен в рабочую группу.

Свешников рассказал, что необходимо определить само понятие карпулинга, а также принципы регулирования, включая "механизмы правовой защиты и страхования водителей и пассажиров". "Надо понять – это все-таки услуга или не услуга? Если это услуга, то чем требования при перевозке карпулингом отличаются от требований к водителю транспортного средства при перевозке такси?", – рассуждает эксперт.

По его мнению, обязательно установление требований к этому виду перевозок. "Сегодня в правовом поле этого понятия нет, требования к организаторам такого рода перевозок нет, поэтому нужны требования и ответственность за неисполнение этих требований", – поясняет Свешников.

Станет ли карпулинг дороже

Также необходимо урегулировать вопрос о том, нужно ли облагать карпулинг налогом. "Чтобы свести в правовое поле такой новый вид деятельности как карпулинг, нужно и в устав автомобильного транспорта вносить, и в закон о страховании и гражданской ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажира, закон о безопасности дорожного движения и, возможно, в налоговый кодекс", – отмечает эксперт.

Президент ассоциации ЕТС "Автобусные линии страны" Борис Лоран, который также присутствовал на обсуждении законопроекта, рассказал, что было высказано две противоположные точки зрения на этот законопроект.

"Против регулирования карпулинга выступил представитель Минэкономразвития, Союз пассажиров и в какой-то мере Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Идея у них в том, что должна быть доступна услуга, никаких ограничений быть не должно. В Минэкономразвития акцент сделали на том, что карпулинг полезен с точки зрения развития экономических связей между Россией и Францией", – рассказал Лоран.



По его словам, основной аргумент противников законодательного регулирования в том, что государство не должно вмешиваться в рыночные дела. При этом Департамент транспорта Москвы и Ассоциация перевозчиков и вокзалов заняли жесткую позицию. "Мы считаем, что не стоит вопрос о закрытии сервиса попутчиков, просто мы предлагаем, чтобы условия доступа на рынок всех видов перевозок мобильного транспорта были одинаковыми", – сообщил собеседник портала Москва 24.

"Процентов 30 объема перевозок – это когда кто-то едет и прихватывает попутчиков, основная масса – это замаскированные перевозки, там, где перевозчики зарабатывают деньги – это минивэны, микроавтобусы, большие автобусы. Получается, это безубыточный процесс – они ничем не регламентированы, никто ни за что не отвечает", – поясняет Лоран.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При этом, основная проблема, по его словам, в том, что разрушается отрасль, откуда они "стягивает пассажиропоток". "Предприятия подходят ближе к банкротству, автовокзалы не могут выполнять требования по транспортной безопасности, а самое страшное - люди, которые работают в нашей отрасли, потеряют рабочие мечта", – отметил эксперт.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин считает, что термин карпулинг употреблен в этом контексте ошибочно.

"Для начала нужно перевести на русский термины и понять, о чем идет речь. Есть две принципиально разные вещи. Одна из них называется по-английски райдшеринг – когда мы, попутчики, договариваемся разделить затраты на нашу поездку. И вторая вещь называется карпулинг – когда мы можем вообще не договариваться.

Карпулинг вообще никакого отношения к коммерции и к налогообложению не имеет. Он имеет отношение только к организации дорожного движения на специально выделенных полосах", – пояснил Блинкин.

"Райдшеринг – популярная опция во многих регионах России, однако есть проходимцы, которые под видом райдшеринга просто осуществляют регулярные автобусные или таксомотороные перевозки", – добавил эксперт.

Евгения Маркова

