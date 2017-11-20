В 2018 году цены на бензин превысят 50 рублей за литр

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В 2018 году стоимость литра бензина может значительно увеличится — она может превысить 50 рублей.

Эксперты считают, что уже в следующем году литр АИ-95 может стоить 53,35 рублей, а стоимость АИ-92 составит 51,85 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Цена на литр дизельного топлива может составить 53,15 рублей.

Ранее начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявлял, что рост цен на бензин стал следствием спекуляций на рынке. Заявление Махонина было связано с достижением цен на бензин годовых максимумов: "Регуляр-92" подорожал до 44,746 тысячи рублей за тонну, а "Премиум-95" до 46,93 тысячи рублей.