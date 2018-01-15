Жители района Ховрино жалуются на стихийную парковку во дворах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Жители столичного района Ховрино вынуждены отстаивать право на парковку в своих дворах. После открытия новой станции метро количество автомобилей здесь резко возросло. По планам, в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) войдут две парковки на 500 машино-мест. Но пока что москвичи пытаются отгородиться от нерезидентов с помощью шлагбаума, передает телеканал Москва 24.

По словам жителей, ситуация обострилась с начала года. С открытием новой станции метро "Ховрино" в дневное время население микрорайона, если судить по количеству припаркованных машин, увеличивается в разы. Свои автомобили оставляют те, кто пересаживаются на метро.

"Невозможно ни заехать, ни выехать. Нет парковочных мест для местных жителей. Потому что заезжают все. Едут на работу, бросают у метро", – говорит местная жительница Елена Малыгина.



В состав ТПУ "Ховрино" входит здание автостанции и пешеходных переходов, связь с районом Западное Дегунино, а также ряд плоскостных объектов, перроны, разворотная площадка и парковки. Одна на 100 машино-мест, другая на 400, рассказал руководитель программы дирекции по развитию ТПУ Евгений Лобурь.

Но проблему со стихийной парковкой надо решать сейчас и быстро, уверены жители. Первый шаг – закрыть въезд во двор шлагбаумом. За его установку свои подписи уже поставили 70 процентов собственников.

"Конечно, хотелось бы, чтобы город помог нам установке шлагбаума. И ускорил процесс", – говорит Светлана Леонова.



В управе готовы оказать помощь. "Конечно, да поможем. Управа в курсе этой проблемы, готовы оказать всяческое содействие. Но все равно это займет некоторое время", – сказал начальник отдела ЖКХ управы района Ховрино Сергей Мезенцев.

Решение об установке шлагбаумов принимается советом муниципальных депутатов. Как правило, вопрос решается в течение месяца.