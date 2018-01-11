Водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Столичных водителей попросили быть более внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В городе продолжает идти снег, ограничена видимость.
Непогода продлится до утра пятницы, 12 января. Ночью, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопад и гололедица. Температура воздуха опустится до -10 градусов, сообщает ЦОДД.
Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. А также, по возможности, пользоваться общественным транспортом.
В настоящий момент в городе работает снегоуборочная техника. Общественный транспорт работает штатно.
Морозы в столице продолжат усиливаться. На Старый Новый год столбики термометров могут опуститься до -14 градусов.
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