На Старый Новый год может похолодать до минус 14 градусов

Морозы до минус 14 градусов ожидаются в Москве на Старый Новый год. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Циклоны сменит холодный антициклон из Скандинавии. В пятницу, 12 января, Москва окажется на периферии этого антициклона. В ночь на пятницу в столице похолодает до минус 8–10 градусов, а днем будет минус шесть. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер с силой 3–8 метров в секунду.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 12. К субботе температура еще понизится и в ночь на воскресенье дойдет до 14 градусов мороза.

Несмотря на пришедший в город слабый мороз, этот январь метеорологи назвали аномально теплым. Среднедневная температура превышает многолетнее значение почти на 4 градуса. Такая погода продержится до выходных.