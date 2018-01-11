На Старый Новый год может похолодать до минус 14 градусов

Морозы до минус 14 градусов ожидаются в Москве на Старый Новый год. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Циклоны сменит холодный антициклон из Скандинавии. В пятницу, 12 января, Москва окажется на периферии этого антициклона. В ночь на пятницу в столице похолодает до минус 8–10 градусов, а днем будет минус шесть. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер с силой 3–8 метров в секунду.
В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 12. К субботе температура еще понизится и в ночь на воскресенье дойдет до 14 градусов мороза.
Несмотря на пришедший в город слабый мороз, этот январь метеорологи назвали аномально теплым. Среднедневная температура превышает многолетнее значение почти на 4 градуса. Такая погода продержится до выходных.
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