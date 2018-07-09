Росстандарт займется проблемой недолива топлива на российских АЗС

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Росстандарт готовит пакет законодательных поправок, которые позволят решить проблему недолива топлива на российских АЗС.

"Ведомством ведется детальная проработка вопроса недолива топлива на рынке и сформирован определенный комплекс мер в данной части", — рассказали "Известиям" в пресс-службе Росстандарта.

Предполагается, что ведомство получит право проводить контрольные закупки на автозаправках для выявления фактов недолива. Нарушителей будут штрафовать, а на АЗС введут новые правила контроля-учета залитого бензина и дизеля.

В Росстандарте также отметили, что возможными причинами недолива топлива могут быть как заведомо незаконные действия сотрудников АЗС, так и несоответствие обязательным требованиям оборудования.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) провела расследование, в ходе которого выяснила, что около 76 процентов АЗС в России обманывают автомобилистов.

Исследование было проведено на фоне нестабильной ситуации с ценами на топливо. Оказалось, что АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина, а максимальный недолив составил 19 процентов.

Кроме того, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.