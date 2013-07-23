Прокуратура начала проверку по делу авиадиспетчеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Профсоюз авиадиспетчеров подал жалобу на авиавласти за неисполнение предписаний. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" вице-президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России и председатель филиала "Московского центра автоматизированного управления воздушным движением" Андрей Булин.

"В прошлый четверг прокуратура начала проверку по неисполнению предписаний. И мы надеемся, нас не вынудят проводить протестные акции", – сообщил Булин.

Напомним, госкорпорация филиала "МЦ АУВД" с 1 января 2011 года не исполняет условия коллективного договора в части проведения индексации, и ее долг перед работниками уже вырос до 173 млн рублей.

В связи с этим, так как законом запрещены забастовки, авиадиспетчеры могут начать ограничивать рейсы согласно трудовым нормам.

По закону у каждого авиадиспетчера на управлении должно находиться не более шести самолетов, а в летний сезон каждый из них ведет по 15–18 бортов.

Если диспетчер начнет ограничивать количество рейсов, то это приведет к значительным задержкам и сбою в расписании.