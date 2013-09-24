Власти Москвы выставят на торги участки под отель и ледовый дворец

Власти Москвы выставят на торги семь земельных участков, на которых, в частности, будут построены гостиница, ледовый дворец и мультиплекс, сообщает городской комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве.

Решение об этом приняла 19 сентября Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

Так, на пересечении улицей Поляны с аллеей Витте планируется строительство гостиницы с магазинами. Площадь выставляемого на торги участка составляет 0,95 гектара, а площадь будущего объекта - 10 тысяч квадратных метров. Проект одобрен жителями на публичных слушаниях.

На Дмитровском шоссе в 109-м микрорайоне земельный участок площадью 0,96 гектара может быть использован для строительства ледового дворца площадью 9,95 квадратных метров. Публичные слушания по проекту использования участка не требуются, поскольку новый объект будет размещаться на территории, подлежащей реорганизации.

На Лухмановской улице на площади 0,59 гектара планируется строительство мультиплекса - универсального культурно-образовательного центра площадью 4 тысячи квадратных метров. Проект использования земельного участка одобрен жителями на публичных слушаниях.

О дате начала строительства не сообщается.