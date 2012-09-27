27 сентября 2012, 16:43Общество
Солдаты-срочники получат гранты на образование и льготы в госслужбе
Министерство обороны разработало законопроект о присвоении грантов на образование солдатам срочной службы, а также о предоставлении льгот при поступлении на государственную службу, рассказал глава правительства России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.
Новый закон рассчитан на будущие поколения призывников и разработан в соответствии с проектом закона об образовании, который уже внесен в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.
"Законопроект…предусматривает предоставление срочникам грантов на обучение в образовательных и научных учреждениях, включая…даже зарубежные учреждения", – сказал Медведев.
Также премьер-министр заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по охране здоровья граждан: "В ходе предварительного обсуждения было принято решение, чтобы комиссию возглавил председатель правительства, то есть я этим займусь сам с учетом важности этой работы".
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