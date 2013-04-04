Для отслуживших в армии москвичей предусмотрены социальные лифты

Для жителей Москвы, прошедших службу в армии, предусмотрены социальные лифты. Такая возможность появилась благодаря соглашениям, заключенным между департаментом образования Москвы, военным комиссариатом и центрами занятости населения. Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил военный комиссар столицы Владимир Регнацкий.

Например, по словам Регнацкого, если до призыва молодой человек закончил колледж по одной специальности, а после службы в армии решил продолжить обучение в вузе, но уже по другой специальности, то он может пересдать ЕГЭ с учетом своих пожеланий. Кроме того, при положительных характеристиках отслужившие в армии могут обучаться не на коммерческой основе, а за счет бюджета, отметил военком.

При обращении в центр занятости молодые люди, прошедшие службу, также имеют преимущество - им в первую очередь предоставляется возможность выбора по трудоустройству, добавил Регнацкий.

Со времени заключения соглашения были трудоустроены около 9 тысяч человек – как на предприятиях города, так и в коммерческих структурах.

Работа столичных властей по созданию социальных лифтов для прошедших службу москвичей была поддержана президентом России, отметил военком.