06 ноября 2013, 12:38

Происшествия

Полиция Камбоджи намерена арестовать предпринимателя Полонского

Полиция Камбоджи намерена арестовать Сергея Полонского

Полиция Камбоджи намерена арестовать российского предпринимателя Сергея Полонского и выдать его российским властям, заявил в среду официальный представитель камбоджийской полиции.

Он подтвердил, что в Камбоджу уже направлен соответствующий запрос из России.

В настоящее время Полонский проживает на одном из островов у побережья Сиануквиля. Вместе с тем один из местных адвокатов беглого бизнесмена уже заявил, что в полицию не поступало указаний об аресте Полонского.

Напомним, предприниматель был объявлен российскими властями в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве на 6 миллиардов рублей. По версии следствия, он присвоил деньги дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля".

Сюжет: Дело Полонского
