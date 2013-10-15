ГЗК расторгает договоры аренды земельных участков, не освоенных в срок

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о расторжении договоров аренды земельных участков, не освоенных в срок. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Договоры были заключены для реализации инвестиционных проектов по следующим адресам: 4-й Лихачевский переулов, владение 3А, 2-я Магистральная улица, владение 18 и Ижорский проезд, владение 15.

По первому участке в 2007 году был заключен договор краткосрочной аренды сроком действия до апреля 2010 года для реализации инвестиционного проекта строительства базы для хранения строительных материалов и автотехники. До настоящего времени градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) не разработан, разрешение на строительство не выдавалось. На заседании было принято решение о дальнейшем использовании земельного участка для размещения стоянки спецтехники бюджетного учреждения.

Второй объект был отдан под строительство ангара для складирования и хранения декораций и реквизита. До настоящего времени ГПЗУ не разработан, разрешение на строительство не выдавалось, участок свободен от застройки. Москомархитектуре поручено определить дальнейшее использование данного земельного участка.

По последнему адресу планировалась организация дополнительных передвижных пунктов инструментального контроля. Однако до сих пор участок освоен не был. Комитет решил отдать данный земельный участок под автомойку.