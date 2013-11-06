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Новости

06 ноября 2013, 17:24

Следствие

На Москве-реке задержали четверых активистов Greenpeace

Сотрудники полиции задержали четверых человек на двух лодках на Москве-реке. Возможно, это активисты Greenpeace.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе МВД по ЦФО, молодые люди находились в акватории Южного порта, законность их действий будет установлена по итогам проверки. При них не было обнаружено ни флагов, ни транспарантов.

Между тем на сайте организации сообщается, что 6 ноября запланирована акция на Москве-реке. Это косвенно подтверждается и на странице в соцсетях одного из активистов Greenpeace, где он пишет о задержании.

акции следствие задержания Greenpeace
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