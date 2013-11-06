06 ноября 2013, 17:24Следствие
На Москве-реке задержали четверых активистов Greenpeace
Сотрудники полиции задержали четверых человек на двух лодках на Москве-реке. Возможно, это активисты Greenpeace.
Как рассказали M24.ru в пресс-службе МВД по ЦФО, молодые люди находились в акватории Южного порта, законность их действий будет установлена по итогам проверки. При них не было обнаружено ни флагов, ни транспарантов.
Между тем на сайте организации сообщается, что 6 ноября запланирована акция на Москве-реке. Это косвенно подтверждается и на странице в соцсетях одного из активистов Greenpeace, где он пишет о задержании.
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