Городские службы столицы заработают в усиленном режиме на новогодних праздниках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные службы будут работать в усиленном режиме во время новогодних праздников до 8 января.
"Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", – сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что на случай экстренных ситуаций уже подготовлены более тысячи аварийно-восстановительных бригад, свыше 2,5 тысяч дизель-генераторных установок и три мобильные котельные.
Кроме того, в случае обильного снегопада на улицы готовы выйти до 9,5 тысячи единиц спецтехники, а для уборки дворовых территорий будут задействованы около 29 тысяч дворников.
Следить за чистотой в местах проведения массовых новогодних мероприятий будут более 25 тысяч рабочих. Бирюков добавил, что утилизация бытовых отходов с этих территорий находится под особым контролем.
Накануне праздников особое внимание уделили пожарным бригадам. Примерно 500 единиц техники, более 1,6 тысячи спасателей, 10 вертолетов и два пожарных корабля приведены в готовность. По словам заммэра, службы будут контролировать также точки запуска пиротехники.
Ранее МЧС предупредило москвичей об опасности использования нелегальных пиротехнических изделий.
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