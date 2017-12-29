Городские службы столицы заработают в усиленном режиме на новогодних праздниках

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Столичные службы будут работать в усиленном режиме во время новогодних праздников до 8 января.

"Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", – сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что на случай экстренных ситуаций уже подготовлены более тысячи аварийно-восстановительных бригад, свыше 2,5 тысяч дизель-генераторных установок и три мобильные котельные.

Кроме того, в случае обильного снегопада на улицы готовы выйти до 9,5 тысячи единиц спецтехники, а для уборки дворовых территорий будут задействованы около 29 тысяч дворников.

Следить за чистотой в местах проведения массовых новогодних мероприятий будут более 25 тысяч рабочих. Бирюков добавил, что утилизация бытовых отходов с этих территорий находится под особым контролем.

Накануне праздников особое внимание уделили пожарным бригадам. Примерно 500 единиц техники, более 1,6 тысячи спасателей, 10 вертолетов и два пожарных корабля приведены в готовность. По словам заммэра, службы будут контролировать также точки запуска пиротехники.

Ранее МЧС предупредило москвичей об опасности использования нелегальных пиротехнических изделий.