В новой школе на Болотниковской завершают облицовочные работы

В Юго-Западном административном округе готовится к вводу в эксплуатацию новая школа. Она построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 300 учащихся. Для того, чтобы здание можно было использовать по назначению, осталось выполнить облицовочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Как сообщается на сайте департамента строительства Москвы, новая школа расположена в дворовом пространстве жилого комплекса "Нахимово" по адресу Болотниковская, к.36А. Здание имеет три этажа с техподпольем и подвальным помещением. Для учеников начальной школы предусмотрены 12 универсальных классов и специализированные кабинеты, а также четыре помещения группы продленного дня. В группу свободного творчества входят семь кружковых помещений.

Кроме классов школа оснащена всеми необходимыми бытовыми и вспомогательными помещениями: медицинским блоком, постом охраны, спортивным залом, рассчитанным на 25 человек, и обеденным залом.

Всего на территории ЮЗАО в период с 2013 по 2016 гг. предусмотрено строительство четырех школ на 2200 учебных места и четырех пристроек на 1100 мест.