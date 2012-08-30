Михаил Южный выбыл из US Open

Россиянин Михаил Южный завершил свое выступление в одиночном разряде турнира "Большого шлема" US Open. Наш теннисист уступил в первом круге соревнований люксембуржцу Жилю Мюллеру со счетом 3:2 по сетам.

Южный вел 2:0 по партиям, но его соперник сумел собраться и переломить ход встречи в свою пользу. Поединок продолжался более четырех часов. На решающем тай-брейке наш теннисист вел с преимуществом в два мяча, но Мюллер сумел отыграться, сообщает Чемпионат.ком.

US Open - один из четырех турниров "Большого шлема", самых престижных состязаний в мире тенниса. Кроме Открытого чемпионата США в список "Grand slam" входят Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.