06 мая 2013, 14:07Спорт
Нападающий Александр Нестеров подписал контракт со "Спартаком"
Нападающий Александр Нестеров подписал контракт с московским "Спартаком". В клубе хоккеист проведет ближайшие два года.
В прошлом сезоне Нестеров выступал за "Авангард", в составе которого стал серебряным призером первенства КХЛ, сообщает официальный сайт московского "Спартака".
В КХЛ форвард провел 274 игры, в которых забил 30 голов и сделал 33 передачи.
Соглашение со "Спартаком" рассчитано на два года. По окончании срока действия контракта игрок станет свободным агентом.
Сайты по теме