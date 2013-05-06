Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 14:07

Спорт

Нападающий Александр Нестеров подписал контракт со "Спартаком"

Нападающий Александр Нестеров подписал контракт с московским "Спартаком". В клубе хоккеист проведет ближайшие два года.

В прошлом сезоне Нестеров выступал за "Авангард", в составе которого стал серебряным призером первенства КХЛ, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

В КХЛ форвард провел 274 игры, в которых забил 30 голов и сделал 33 передачи.

Соглашение со "Спартаком" рассчитано на два года. По окончании срока действия контракта игрок станет свободным агентом.

