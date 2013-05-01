Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая 2013, 13:02

Транспорт

Пьяный дебошир на внедорожнике пытался въехать на аэродром Шереметьево

Правоохранители задержали пьяного гражданина, который накануне вечером на внедорожнике Nissan Pathfinder пытался прорваться через заграждение на аэродром Шереметьево.

Инцидент произошел на КПП, обеспечивающих проезд спецтехники на один из ремонтируемых перронов аэропорта. Автомобиль остановили сотрудники службы безопасности, сообщает "Интерфакс".

Нарушитель вел себя агрессивно, пытался вырваться и убежать на взлетное поле. При себе у дебошира не оказалось водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.

Шереметьево задержания внедорожники нарушители чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика