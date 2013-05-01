Пьяный дебошир на внедорожнике пытался въехать на аэродром Шереметьево

Правоохранители задержали пьяного гражданина, который накануне вечером на внедорожнике Nissan Pathfinder пытался прорваться через заграждение на аэродром Шереметьево.

Инцидент произошел на КПП, обеспечивающих проезд спецтехники на один из ремонтируемых перронов аэропорта. Автомобиль остановили сотрудники службы безопасности, сообщает "Интерфакс".

Нарушитель вел себя агрессивно, пытался вырваться и убежать на взлетное поле. При себе у дебошира не оказалось водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.