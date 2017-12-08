Московские школьники превзошли зарубежных сверстников в тестировании PIRLS

8 декабря, 13:33
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Москва заняла первое место в международном тестировании читательской грамотности PIRLS-2016 среди учащихся 4-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с учителями московских школ, принимавших участие в тестировании.
"Сегодня мы получили доказательство, что начальная школа в Москве – одна из лучших или даже лучшая в мире. Опубликованы результаты международного тестирования читательской грамотности четвероклассников PIRLS. Москва заняла I место с результатом 612 баллов", – рассказал мэр.
Собянин напомнил, что в прошлом году московские старшеклассники заняли шестое место в мире по уровню читательской и математической грамотности.
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международное мониторинговое исследование уровня читательской грамотности младших школьников. Его проводит Международная Ассоциация по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
Исследование определяет качество чтения и понимания текста учащимися в разных странах мира, а также выявляет различия в национальных системах образования.
В 2016 году в тестировании участвовали школьники из 50 стран мира. Среди них – 4 577 учащихся 206 школ из 42 регионов России. По итогам исследования российские четвероклассники показали лучшие результаты в мире в овладении чтением среди сверстников. Россия набрала 581 балл, заняв первое место в рейтинге.
Следом в рейтинге расположились школьники из Сингапура. Их результат – 576 баллов. Далее следуют Гонконг (569 баллов), Ирландия (567 баллов), Финляндия (566 баллов), Польша и Северная Ирландия (по 565 баллов), Норвегия, Тайвань и Англия (по 559 баллов).
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