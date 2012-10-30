Онищенко призвал россиян ходить в масках в сезон ОРВИ

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко призывает россиян ходить в масках в сезон ОРВИ, завтракать, одеваться по погоде и выходить на работу в хорошем настроении.

"Обязательно – маски. В магазине, в метрополитене, даже за рулем собственного автомобиля раздражайте окружающих наличием маски на вашем лице. Во-первых, у женщин глаза более загадочно смотрятся. Во-вторых, вы защищаете себя от гриппа", – передает РИА Новости слова Онищенко.

Он напомнил, что главной профилактикой от ОРВИ и гриппа является прививка.

Глава Роспотребнадзора отметил, что пока подъем заболеваемости ОРВИ не начался.