РЖД в ночь на 6 июня на три часа прекратит продажу билетов через сайт

В ночь на 6 июня с 03:30 до 06:30 РЖД приостановит продажу билетов через официальный сайт компании. Перерыв в работе сервиса будет связан с обновлением программного обеспечения.

В связи с этим РЖД рекомендует пассажирам заранее сохранить номер своего электронного заказа (билета) или распечатать на принтере бланк электронного билета с посадочным купоном, полученным после прохождения электронной регистрации.

Бланк электронного билета можно также скопировать на любое мобильное устройство для предъявления его проводнику вместе с документом, удостоверяющим личность, номер которого был указан при приобретении электронного билета.