Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня 2013, 15:20

Шоу-бизнес

Роскомнадзор вынес предупреждения за "Южный парк" и ролик Pussy Riot

Роскомнадзор вынес предупреждение за трансляцию "Южного парка"

Роскомнадзор на прошлой неделе вынес предупреждение о нарушении закона редакции и учредителю телеканала "2х2". Сотрудники ведомства нашли пропаганду культа насилия и жестокости в анимационном фильме "Южный парк".

Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию и учредителя электронного издания "МК.ru". Причина – "размещение в сети Интернет видеоролика панк-группы Pussy Riot под названием "Панк-Молебен "Богородица, Путина прогони", признанного судом экстремистским материалом", сообщается на сайте ведомства.

Сайты по теме


Pussy Riot Роскомнадзор телеканалы Южный парк сми

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика