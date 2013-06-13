Роскомнадзор вынес предупреждения за "Южный парк" и ролик Pussy Riot

Роскомнадзор вынес предупреждение за трансляцию "Южного парка"

Роскомнадзор на прошлой неделе вынес предупреждение о нарушении закона редакции и учредителю телеканала "2х2". Сотрудники ведомства нашли пропаганду культа насилия и жестокости в анимационном фильме "Южный парк".

Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию и учредителя электронного издания "МК.ru". Причина – "размещение в сети Интернет видеоролика панк-группы Pussy Riot под названием "Панк-Молебен "Богородица, Путина прогони", признанного судом экстремистским материалом", сообщается на сайте ведомства.