Павел Гусев переизбран председателем Союза журналистов Москвы

Павла Гусева переизбрали на должность главы Союза журналистов

На съезде Союза журналистов Москвы его председателем переизбран главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Он возглавляет Союз с 1991 года.

Союз журналистов Москвы — это профессиональная, творческая, независимая, самоуправляемая общественная организация, объединяющая на добровольной основе творческих работников средств массовой информации, действующих в г. Москве.

В региональную организацию входят более 15 тысяч работников информационных агентств, телевидения и радио, газет и журналов, издательств, а также преподавателей факультетов журналистики столичных вузов: МГУ имени Ломоносова, МГИМО, Российского университета дружбы народов, Военного университета Министерства обороны и других. Всего в Союзе журналистов Москвы насчитывается свыше 260 журналистских организаций.