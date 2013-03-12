Задержан водитель маршрутки, высадивший 9-летнюю девочку

Задержан водитель маршрутки, который отказался везти 9-летнюю Евгению Мельникову из-за того, что у нее не было денег. Однако девочка не смогла его опознать.

Об этом сообщил детский омбудсмен Павел Астахов в своем микроблоге в Twitter.

"Задержан водитель маршрутки, бросивший девочку на морозе. Спасибо за оперативность. Это знаковое дело и в нем надо быть принципиальным", - написал он. Астахов также добавил, что из задержанных водителей нескольких маршрутных такси девочка пока никого не опознала.

Напомним, что инцидент с участием водителя маршрутки произошел в понедельник, 11 марта. После занятий в музыкальной школе около 16.00 Евгения Мельникова села в маршрутное такси № 333, чтобы вернуться домой в Мытищи. Однако у нее не оказалось 40 рублей на проезд. Водитель маршрутки отказался ее везти и высадил на мороз. Без денег и телефона девочка пошла пешком к железнодорожной станции Лосиноостровская. Около 12 часов ночи ребенка заметил охранник, который понял, что она потерялась и вызвал полицию.

В отношении водителя маршрутки может быть возбуждено уголовное дело по статье "оставление ребенка в опасности".