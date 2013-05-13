Водителям из СНГ придется сдать экзамены на права в России

Граждане СНГ без российских прав не смогут работать водителями

Гражданам СНГ без прав российского образца запретят работать водителями. Это прописано в поправках к закону "О безопасности дорожного движения". Документ вступит в силу через 180 дней. К этому времени все водители из ближнего зарубежья должны будут сдать экзамены в ГИБДД. Сейчас многие из них работают с национальными документами.

Закон также вводит новые категории прав, в частности, для мопедов и скутеров. Через полгода на них можно будет ездить только обладателям прав старше 16 лет.

Ранее портал M24.ru также писал, что Совет Федерации одобрил закон, разрешающий сдавать на водительские права на машинах с "автоматом". Те, кто успешно сдадут экзамен, смогут управлять транспортным средством с автоматической коробкой передач.