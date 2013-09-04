Госавтоинспекция выясняет навыки вождения автомобилистов

Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция проводит социологический опрос, посвященный навыкам вождения российских автомобилистов и безопасности пешеходов. Автолюбителям предлагается ответить на вопрос: "Приходилось ли Вам когда-нибудь прибегать к экстренному торможению автомобиля вблизи пешеходных переходов?"

Пресс-служба ГУОБДД МВД России напоминает о результатах предыдущего опроса, который показал, что абсолютное большинство водителей (72%) притормаживают перед нерегулируемыми пешеходными переходами, даже если на них нет людей. 20 процентов автомобилистов делают это иногда, а 8% - стараются побыстрее проехать нерегулируемый пешеходных переход.