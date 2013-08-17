17 августа 2013, 17:45Культура
Народный артист СССР Олег Табаков отмечает 78-летие
17 августа художественному руководителю театра имени Чехова, народному артисту СССР Олегу Табакову исполнилось 78 лет. С днем рождения его поздравил врио мэра Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Собянин, в частности, отметил большой вклад Табакова в развитие российского театра и кино, отметив постановки в Московском художественном театре имени Чехова, которые на протяжении многих лет радуют москвичей и гостей столицы.
Он играл в спектаклях "Голый король", "Обыкновенная история", "Ревизор", а также в кинофильмах "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера" и других известных картинах.
Табаков является основателем и художественным руководителем театра на улице Чаплыгина, художественным руководителем МХТ имени Чехова. В настоящее время является членом совета по культуре при президенте России.