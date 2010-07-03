Мослекторий покажет лекцию о современном искусстве и защите интеллектуальной собственности

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30 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция художника Маши Янковской. Она расскажет о том, чем живет современное искусство.

Маша Янковская – модный и стильный художник со своим особенным и неповторимым взглядом на привычные вещи. Ее картины притягивают и завораживают, ими восхищаются, их копируют. На лекции речь пойдет о том, нужно ли защищать свою интеллектуальную собственность? Если твои работы копируют – можно ли считать это успехом и признаком прижизненной славы? Кто такой коммерческий художник? Что происходит с современным изобразительным искусством сегодня? Как сделать успешным продвижение собственных проектов в социальных сетях и начать зарабатывать на творчестве? Слушатели лекции смогут получить ответы на эти и другие вопросы, а также познакомиться с необычными работами автора.

Смотрите лекцию 30 сентября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.