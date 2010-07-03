Мослекторий покажет лекцию Гузель Яхиной о создании бестселлеров

18 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Как рождаются бестселлеры". В 2015 году писательница Гузель Яхина внезапно ворвалась в мир большой литературы и стала одним из самых ярких его представителей.
"Зулейха открывает глаза" – дебютный роман автора, ставший бестселлером, который обсуждают до сих пор. Он удостоился премий "Большая книга " и "Ясная Поляна". Второй роман "Дети мои" вошел в короткий список премии "Большая книга" и стал самой продаваемой книгой 2018 года.
Легко ли сегодня написать великий русский роман, из каких шагов состоит путь автора к его созданию? С чего начинается карьера писателя, как выбирать темы для своих литературных произведений? Чем отличается кино от книги, помогает ли сценарное образование в создании художественного текста? На эти и другие вопросы ответит писатель и сценарист Гузель Яхина.
Смотрите лекцию 18 ноября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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