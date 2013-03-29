Движение в Москве осложнилось из-за многочисленных пробок

Уже днем в пятницу дорожная ситуация в столице оценивается в 7 баллов. Причиной затрудненного движения стали многочисленные автомобильные аварии и дорожные работы.

В частности, о многокилометровой пробке в районе шоссе Энтузиастов сообщила наша читательница Светлана, проживающая в микрорайоне Южное Измайлово. По ее словам, движение здесь парализовано как в сторону 15-й Парковой улицы, так и в сторону Свободного проспекта.

Отметим, что пробка на этом участке образовалась в результате аварии с участием нескольких автомобилей. По направлению в центр города машины движутся со скоростью не более 7-10 километров в час.

Кроме того, пробки возникли в ряде других районов Москвы. Так, движение на участке ТТК от Кутузовского проспекта до Проспекта Мира практически парализовано вследствие проведения дорожных работ и автомобильных аварий.

Также длинная пробка образовалась на Новорязанском шоссе по направлению в центр в связи с аварией, которая произошла на мосту.

Затруднено движение на внешней стороне МКАД в районах Северное Бутово, Заречье и Северное Измайлово. Из-за трех ДТП на внутренней стороне МКАД затруднено движение в районе Гольяново: автомобили движутся со скоростью менее 10 километров в час.

В результате многочисленных ДТП и дорожных работ в целом по городу ситуация оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

