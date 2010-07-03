Оперный концерт на станции "Деловой центр". Прямой эфир

Сегодня, в Международный день оперы, на станции метро "Деловой центр" проходит концерт в рамках проекта "Опера в метро".

В программе вечера прозвучат два произведения: кантата "Признание в любви" и "Оратория-месса", созданная по заказу силезских шахтеров, строителей и сотрудников Варшавского метрополитена.

Сочинения исполняют оперные звезды мирового масштаба с артистами Объединенного хорового движения Chorus Inside. Соавтор проекта "Опера в метро", музыкальный руководитель и главный хормейстер концерта, писатель, музыкант и дирижер Борис Тараканов.