Шествие Андрея Бартенева на Фестивале циркового искусства. Прямой эфир

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На Бульварном кольце проходит Фестиваль циркового искусства. Ровно сто лет назад, в 1919 году, все цирки страны стали государственными. В том числе и один из старейших – цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Под открытым небом со своими лучшими номерами выступают артисты разных цирковых жанров: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. К празднику присоединился художник и дизайнер Андрей Бартенев. Он и его команда торжественно проходят по Тверскому бульвару.